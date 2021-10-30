Энергетика 1 час назад

Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго

Доля импорта увеличится благодаря диверсификации источников поставок угля

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В ноябре доля импорта угля в Украине вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации будет, в основном, обеспечивает украинский уголь.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

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"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", — отметил Власенко.

По информации Минэнерго, в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

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Кроме этого, увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля. У украинских компаний уже есть контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики.

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул первый замминистра.

Минэнерго в ежедневном режиме контролирует поступление и износ угля на тепловых электростанциях.

По состоянию на 29 октября, в работе находилось 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу поколения.

Напомним, с 1 ноября Россия может прекратить поставки антрацитового угля в Украину.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Ранее сообщалось, что после ценового ралли и остановки промышленности в ЕС опять начали использовать уголь. 

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