Энергетика 20 минут назад

Россия прекратит поставлять энергетический уголь в Украину с 1 ноября, — Герус

Запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 1 ноября Россия может прекратить поставлять антрацитовый уголь в Украину. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и Т(тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и компания Технова", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Герус добавил, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. 

Напомним, по состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысячи тонн, что почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Согласно утвержденному Министерством энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнерго) графику, на складах к этому времени должно быть 2,971 млн тонн угля.

Напомним, в конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Ранее сообщалось, что после ценового ралли и остановки промышленности в ЕС опять начали использовать уголь. 

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ отработает версию о причастности Порошенко и Гонтаревой к угольной схеме Медведчука
СБУ отработает версию о причастности Порошенко и Гонтаревой к угольной схеме Медведчука
Махинации с углем: начальнику ЮЗЖД вручено подозрение по делу многомилионном воровстве
Махинации с углем: начальнику ЮЗЖД вручено подозрение по делу многомилионном воровстве
Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго
Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Facebook официально сменила название

  2. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  3. На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

  4. Глава Минэнерго Галущенко обсудил с игроками рынка, как избежать энергокризиса — СМИ

  5. С 1 ноября Киев вводит проезд в гортранспорте по Covid-сертификатам и закрывает все школы

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...