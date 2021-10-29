Россия прекратит поставлять энергетический уголь в Украину с 1 ноября, — Герус

С 1 ноября Россия может прекратить поставлять антрацитовый уголь в Украину. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и Т(тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и компания Технова", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Герус добавил, что по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Напомним, по состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысячи тонн, что почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Согласно утвержденному Министерством энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнерго) графику, на складах к этому времени должно быть 2,971 млн тонн угля.

Напомним, в конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Ранее сообщалось, что после ценового ралли и остановки промышленности в ЕС опять начали использовать уголь.

Источник фото: Depositphotos