"Нафтогаз" намерен добиваться национализации компаний Фирташа, которые не отдадут долги

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечает, что НАК намерен активизировать работу по взысканию долгов за газ с компаний олигарха Дмитрия Фирташа, а если те окажутся не в состоянии их погасить, то необходимо будет обеспечить национализацию этих компаний.

Как рассказал Витренко в интервью "НВ Бизнес", в частности, для этого он просит вернуться в "Нафтогаз" экс-директора по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению Олега Диденко.

"Да, мы будем вести активно все судебные процессы, взыскивать задолженности. Я не очень люблю слова "моя команда, не моя команда", потому что мы все одна команда, кто работал в "Нафтогазе"... Но как раз человек из моей команды добился, что химические заводы Фирташа заплатили больше 3 млрд грн. Олег Диденко этим занимался. Буду просить, чтобы он вернулся", — сказал глава НАК.

Витренко также заявил, что главным бенефициаром реформы по созданию рынка газа в Украине стал Фирташ, а сам он в "Нафтогазе" "как раз был человеком, который боролся с Фирташем не на словах, а на деле".

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"Я сказал, когда был и.о. министра, что государство не может просто созерцать, что господин Фирташ в его компаниях имеет фактически сверхприбыль, наценку в 30−40% по сравнению с ценами конкурентов. И дал предложение конкретное, как с этим бороться. Ведь государство видит, что главным бенефициаром этой реформы является фактически господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете?" — отметил он.

Витренко подчеркнул, что госкомпания должна сделать так, чтобы развитие рынка было в интересах потребителя, украинских граждан, а не в интересах Фирташа.

"Касательно конкретно долгов. Комплексное должно быть решение, которое, с одной стороны, включает и вопросы законодательного урегулирования, потому что иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за каких-то решений государства. И, соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который, с одной стороны, позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно, обеспечить расчеты по кругу", — сказал он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что для таких расчетов придется потратить определенные суммы из государственного бюджета, однако "эти деньги потом вернутся в госбюджет".

"А где-то и часто это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным законным способом", — заявил Витренко.

Отметим, что ключевым направлением бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа является холдинг Ostchem, в который входят, в частности, черкасский "Азот", "Ровноазот" и "Северодонецкое объединение "Азот".

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего единолично принял решение об увольнении председателя правления НАК Андрея Коболева, а затем восстановил членов набсовета, но уже с 30 апреля. Тем не менее, после такого 1 мая набсовет подал в отставку.

На место Коболева был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтующий уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

В ответ Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. Сам "Нафтогаз" ранее заявил, что это решение является "надругательством над принципами корпоративного управления".

Решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн. Сам Коболев обвинил в срыве финплана "Нафтогаза" газсбыты, которые "перестали рассчитываться в принципе".