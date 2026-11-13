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Цена на золото в Украине — курс на 13 ноября.

золото
Фото: depositphotos / Depositphotos

По состоянию на 13 ноября 2026 г. цена золота в Украине составляет 5 696,29 гривны (125 долларов США) за грамм. Стоимость металла снизилась почти на семь долларов по сравнению с прошлым днем.

Сколько стоит золото в Украине по состоянию на 13 ноября

Как сообщает Dilo, в пятницу, 13 ноября, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Золото Цена
Банковский металл 5 696,29 гривны (125 долларов США) за грамм
Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества 5 679,20 гривны (124 доллара США) за грамм
Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов 5 639,33 гривны (123 доллара США) за грамм

Динамика цен на золото

Цена на золото в Украине в начале ноября демонстрирует понижение по сравнению с большей частью октября. Это обусловлено падением мировых котировок на драгоценный металл, из-за чего октябрь показал один из самых плохих результатов для золота за длительное время (падение на мировых рынках составило около 3,7%).

В октябре стоимость грамма чистого золота по курсу Национального банка колебалась в диапазоне от 5 848,29 грн (минимум месяца 26 октября) до 6 066,59 грн (пик 14 октября).

По состоянию на начало ноября официальная учетная цена упала до 173 039,35 грн. за унцию, что составляет около 5 696,29 гривны за грамм.

В общем, наблюдается ежедневное колебание цен на золото в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.

По данным "Минфина", динамика цен на золото выглядит следующим образом:

Фото 2 — Цена на золото в Украине — курс на 13 ноября.

Мировая цена золота 5 ноября выросла до самого высокого уровня с 20 октября и превысила $4 120 за унцию. На рынок повлияли ослабление доллара США, снижение доходности американских облигаций и падение цен на нефть, ослабившее опасения по поводу инфляции.

Если вы планируете покупать или продавать банковские металлы или изделия, уточняйте котировки, поскольку цены в коммерческих банках и ломбардах могут отличаться от официального курса НБУ. Золотые изделия в ломбардах оцениваются значительно дешевле рыночной стоимости металла.

Для золота 585 пробы цена в ломбардах Украины составляет от 1605 до 2120 грн за грамм, тогда как чистый металл 999 пробы оценивается до 5800 грн за грамм .

Прогноз

Ценами на золото двигает спрос, подогревающий неопределенность и геополитическая турбулентность. Дело в том, что банковские металлы, в том числе золото, считаются безопасными активами, "тихими гаванями", в которых инвесторы пережидают нестабильные времена.

Девальвация гривни к доллару за последний год также отразилась на номинальном росте цены золота в национальной валюте.

Несмотря на недавний рост, стоимость металла остается почти на пятую часть ниже уровня, фиксировавшегося до начала войны с Ираном. Напряженность в регионе остается высокой, ведь соглашения по открытию Ормузского пролива до сих пор не достигнуты, а нападения на нефтеперерабатывающую инфраструктуру возобновляют давление на рынок энергоносителей.

На фоне роста мировых цен на золото украинцы тоже активизировали сделки с драгоценным металлом. В августе вырос спрос на золото, причем покупка физического металла стала самой большой за последние пять месяцев:

  • чистый спрос на беспоставочное золото составил $1,74 млн или около 399 тройских унций;
  • чистый спрос на физическое золото достиг $101 тыс., или около 23 тройских унций.
Автор:
Светлана Манько

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