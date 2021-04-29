Коболев обжалует свое увольнение

Уволенный с должности главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение. Об этом говорится в сообщении группы "Нафтогаз".

Отмечается, что Коболев поблагодарил коллектив группы за семь лет совместной работы, отметив, что, "несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений" Кабинета министров, они вступили в силу.

"Андрей Владимирович намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не влияют на работу группы", — сообщили в "Нафтогазе".

Коболев также попросил правление и директоров подразделений группы максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы. Он отметил важность максимального сохранения команды для воплощения в жизнь всех планов "Нафтогаза".

"Отмечу, что претензий к качеству нашей работы ни у кого нет, и мы можем гордиться тем, что делали", — заявил Коболев.

Также экс-глава НАК сообщил, что перед увольнением 28 апреля подписал последнее решение — о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

На своей странице в Facebook он также выразил мнение, что решение Кабмина о его увольнении "отправляет в мусорник" все наработки в реформе корпоративного управления.

"Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз". Сейчас основная задача команды — сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы", — добавил он.

В свою очередь, новый глава правления Юрий Витренко провел в четверг встречу с членами правления и корпоративными руководителями "Нафтогаза".

"Из отчетности группы, которую я увидел вчера, очевидно, что 2020 год для нее был сложным. Но вместе мы будем преодолевать все вызовы и сложности", — сказал он.

Он подчеркнул, что проведет отдельную встречу с каждым из руководителей, чтобы услышать о состоянии дел и его видение, как можно улучшить то или иное направление.

29 апреля запланировано официальное представление нового руководителя коллективу и его общение с сотрудниками национальной компании, а также прием дел от Коболева.

Новый глава НАК также намерен 30 апреля встретиться с членами наблюдательного совета, а также провести брифинг, о времени и формате которого "Нафтогаз" объявит отдельно.

Напомним, после увольнения Коболева 28 апреля "Нафтогаз" заявил, что оно является "надругательством над принципами корпоративного управления"