Зеленский и Шмыгаль предложили Витренко возглавить "Нафтогаз Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль предложили исполняющему обязанности министра экономики занять должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом Витренко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, эта не было его инициативой.

"Просто, когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером — министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны — и президент, и премьер-министр — предложили рассмотреть такой вариант", — рассказал Витренко.

Он подчеркнул, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию.

"Честно говоря, я уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003-м году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м — то есть, раз пять. И каждый раз думал, что точно это уже в последний раз. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", — отметил Витренко.

Стоит отметить, что до прихода в Минэнерго Юрий Витренко долгое время был исполнительным директором "Нафтогаза". В июле 2020 года "Нафтогаз Украины" отозвал его из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.

Витренко, в свою очередь, обвинил главу правления компании Андрея Коболева в подписании так называемого "кабального" контракта на транзит газа в 2009 году.

Напомним, 28 апреля этого года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя НАК "Нафтогаз". В этот же день временно исполняющим обязанности министра энергетики в правительстве назначили замминистра Юрия Бойко.

Ранее сообщалось, что в феврале исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства "Нафтогаза" и прекращения контрактов с членами наблюдательного совета компании.