"Законность решения Кабмина об увольнении Коболева — сомнительна", — экс-глава "Укрэнерго"

Даже самый беглый взгляд на документы ставит под сомнение легитимность решения по "Нафтогазу" в части председателя правления. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Председатель правления назначается и освобождается от должности общим собранием в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий председателя правления", — процитировал Ковальчук Устав НАК "Нафтогаз Украины", в редакции от 26.10.2020.

С мнением Всеволода Ковальчука согласен и экономист Борис Кушнирук .

"Владелец компании может освободить наемного руководителя в любой момент. Но плохо, если он это делает с нарушением законодательства и устава компании", — отметил Борис Кушнирук.

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Ранее Кабмин на своем заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с поста председателя НАК "Нафтогаз".

"С 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", — говорится в сообщении.

Указано, что Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины", в ходе которого был рассмотрен отчет о деятельности госкомпании в 2020 году.

Известно, что чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года.

"По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", — доложили в правительстве.

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В то же время Кабмин объявил конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза". Соответственно, независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

"Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Юрий Витренко имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", — заявили в Кабмине.