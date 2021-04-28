Новым руководителем Минэнерго временно стал Юрий Бойко

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра энергетики Юрия Бойко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", — говорится в сообщении.

Указано, что Бойко уже исполнял обязанности министра энергетики с 21 ноября до 21 декабря 2020 года, когда временным исполняющим обязанности министра был назначен Юрий Витренко.

Известно, что заместителем министра энергетики Бойко работает с мая 2020 года.

Напомним, Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко.

Ожидается, что Юрий Витренко 29 апреля официально покинет пост исполняющего обязанности министра энергетики.

Ранее была внесена кандидатура Германа Галущенко на эту должность и профильный комитет Верховной Рады собирался встретиться с претендентом.