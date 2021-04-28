Политика 30 минут назад

Новым руководителем Минэнерго временно стал Юрий Бойко

Речь идет о заместителе министра энергетики Юрии Николаевиче Бойко

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба Минэнерго Юрий Бойко. Фото: пресс-служба Минэнерго
Юрий Бойко. Фото: пресс-служба Минэнерго

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра энергетики Юрия Бойко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", — говорится в сообщении.

Указано, что Бойко уже исполнял обязанности министра энергетики с 21 ноября до 21 декабря 2020 года, когда временным исполняющим обязанности министра был назначен Юрий Витренко.

Известно, что заместителем министра энергетики Бойко работает с мая 2020 года.

Напомним, Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко.

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Ожидается, что Юрий Витренко 29 апреля официально покинет пост исполняющего обязанности министра энергетики.

Ранее была внесена кандидатура Германа Галущенко на эту должность и профильный комитет Верховной Рады собирался встретиться с претендентом.

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