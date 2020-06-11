"Нафтогаз "убрал Витренко из управления

Нафтогаз Украины" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, за дальнейшее взаимодействие Нафтогаза с Укрнафтой отвечает финансовый директор Нафтогаза Петер ван Дрил.

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"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Юрия Витренко решили уволить с должности исполнительного директора НАКа.

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Витренко, в свою очередь, обвинил главу правления компании Андрея Коболева в подписании так называемого "кабального" контракта на транзит газа в 2009 году.

Также стало известно, что после увольнения Витренко международными делами НАКа займется экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Напомним, экс-глава дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов в комментарии OilPoint заявил, что увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.