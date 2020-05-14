Решение опоздало на год — Фаворов об увольнении Витренко

Увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.

Такое мнение выразил экс-глава дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов в комментарии OilPoint.

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"Это однозначно правильный шаг со стороны Андрея Коболева. Решение перезрело себя минимум на год", — сказал Фаворов.

По словам экс-топ-менеджера НАКа, Витренко сделал все, чтоб внести деструктив в работу компании.

"Речь об абсурдных "левых" аудитах деятельности Коболева по трансформации системы управления компании, которые выглядели как попытки сместить Коболева с должности, которую он сам хотел занять. Кроме того, он полностью унижал роль компании в делах против "Газпрома" в Стокгольме, говоря о своем большом вкладе, хотя это результат роботы всей команды", — объяснил Фаворов.

По его словам, Витренко ставил свои интересы, с точки зрения политической воспринимаемости, впереди интересов компании и открыто критиковал руководство НАКа, при этом получая от компании зарплату.

"Он расколол компанию на два лагеря, которые противостояли друг другу", — добавил Фаворов.

Также, по его словам, вклад Витренко в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже слишком переоценен.

"Он очень любит приписывать себе чужие достижения. Если быть объективным, то НАК нанял юристов, которые имели опыт победы над "Газпромом" в международных арбитражах, и они сделали свое дело. Витренко приписывает это себе, но на самом деле это стандартная базовая работа, за которую платят зарплаты. А ему еще бонус заплатили", — объяснил Фаворов.

"Поэтому не надо преувеличивать его роль. Успех в Стокгольме — не благодаря его усилиям, а несмотря на его усилия", — добавил экс-топ-менеджер НАКа.

Ранее стало известно, что Юрия Витренко решили уволить с должности исполнительного директора НАКа.

Витренко, в свою очередь, обвинил главу правления компании Андрея Коболева в подписании так называемого "кабального" контракта на транзит газа в 2009 году.

Также стало известно, что после увольнения Витренко международными делами НАКа займется экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.