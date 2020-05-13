Политика 7 минут назад

Витренко хотят "уйти" из "Нафтогаза"

По словам топ-менеджера, решение о его увольнении принимал глава НАК Коболев

Витренко хотят "уйти" из "Нафтогаза" Витренко хотят "уйти" из "Нафтогаза"
Юрий Витренко. Фото: Facebook

Исполнительный директора НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что через два месяца его могут уволить. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза", — написал Витренко.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, одной из основных причин своего увольнения он считает смену приоритетов в Нафтогазе.

В частности, Витренко отметил, что сейчас "защита интересов Украины в отношениях с Газпромом", не является приоритетом, так же, как и борьба с коррупцией в газовом секторе.

"Решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев… Мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла", — написал Витренко.

Топ-менеджер добавил, что в "украинском законодательстве нет такого основания для сокращения должности как "угроза для авторитета и для кресла начальника"".

Витренко также сообщил, что говорил главе Нафтогаза о его провалах, как руководителя, некомпетентности и низком уровне морально-этических качеств, которые являются проблемой для трансформации госкомпании.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, который, в частности, отвечает за суды с российским "Газпромом".

Перед этим Витренко обвинил бывшего директора интегрированного газового бизнеса компании Андрея Фаворова в снижении объемов добычи газа.

 

 

 

 

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