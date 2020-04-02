Витренко обвинил своего бывшего коллегу по "Нафтогазу" в падении добычи газа

Исполнительный директор НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко обвинил бывшего директора интегрированного газового бизнеса компании Андрея Фаворова в снижении объемов добычи газа.

Об этом Витренко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Спор с Коболевым (глава правления НАК "Нефтегаз Украины" — Delo.ua) по Фаворову у меня был в конце 2018 года. А в 2019 году мы уже видим рекордное за два десятилетия падение добычи газа", — написал он.

По словам Витренко, учитывая масштаб "Нафтегаза", это непосредственно влияет на сокращение промпроизводства в Украине и снижение доходов госбюджета.

"Для тех, кто слышал и верит в оправдание о том, что добыча падает потому, что не дают новые лицензии, обращу внимание, что Программа 20/20 не выполняется и по добыче на уже выданных лицензиях (разрешениях). То есть даже без новых лицензий должен быть рост, а не падение добычи. При этом, нужно говорить и о простое бурового подразделения из-за очевидных ошибок менеджмента. И о некорректном с экономической точки зрения подходе к определению объема буровых работ. И о том, что добыча продолжает падение. И что новая "программа", недавно представлена Фаворовым — это скорее лишь презентация менеджера, который не является специалистом в добыче, а не серьезная работа специалистов, за которую они несут реальную ответственность, и подтвержденная авторитетными независимыми экспертами", — отметил Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также сообщил, что ранее Фаворов детально рассказал своему бывшему партнеру по компании "ЭРУ Трейдинг" о предложении американских бизнесменов поставлять газ "Нефтегазу".

"То есть, Фаворов за деньги "Нефтегаза" едет в США, там "Нефтегазу" делают коммерческое предложение, которое очевидно является коммерческой тайной, но Фаворов спокойно делится этой информацией с одним из основных конкурентов "Нефтегаза". Это разве не является нарушением, за которое нужно отвечать?", — подчеркнул Витренко.

При этом, он указал, что под руководством Фаворова доля рынка в конкурентном сегменте поставки газа коммерческим потребителям приблизилась к нулю и не была создана нормальная система, которая позволила бы "Нефтегазу" развивать рынок и при этом зарабатывать деньги.

"Зато было решено продать газ на "бирже". Но в Украине отсутствует надлежащее регулирование таких "бирж" (то есть в нормальной стране они даже не могли бы называться биржами). И поэтому пока просто частные компании непрозрачным способом зарабатывают на продаже газа "Нефтегаза", — резюмировал Витренко.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Фаворов ушел с поста директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины", а также покидает должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча".