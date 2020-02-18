Газодобыча в Украине стремительно падает: почему и как реагирует "Нафтогаз"

7 февраля на часе вопросов к правительству министр экологии и энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство разочаровано НАК "Нафтогаз Украины". Основная претензия — невыполнение программы 20/20, согласно которой в 2020 году государственная добыча газа должна увеличиться до 20 млрд кубометров в год.

Украинская газодобыча не просто не растет, она сокращается. Что происходит, надолго ли это и какая стратегия страны по собственному газу — разбирался корреспондент Delo.ua

Так, руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов дал развернутую пресс-конференцию, на которой объяснил, что происходит с украинской газодобычей, почему она будет снижаться и как планируют повышать ее в будущем.

Чего ждать в 2020-ом году?

Добыча газа компании "Укргаздобыча" сократится по сравнению с 2019 годом на 2% до 14,6 млрд кубометров. Частные компании при этом вырастут на 28,3% до 5,9 млрд кубометров. Но все равно не дотянут до ожидающихся 7,4 млрд кубометров. В целом, добыча по итогам года сократится на 1%, до 20,5 млрд кубометров. Еще 8,8 млрд кубометров — треть от прогнозов потребления — должен покрыть импорт и запасы в подземных хранилищах. В 2019 году добыча газа в Украине составила 20,7 млрд кубометров, что на 1% меньше показателя 2018-го года. Как видим, добыча постепенно снижается, и это — уже тенденция.

В целом, как заявил Андрей Фаворов во время подведения итогов работы "Укргаздобычи", баланс газа в стране не менялся последние лет пять: Украина потребляет около 30 млрд кубометров в год в зависимости от температуры воздуха.

В чем проблема?

Проблема, по словам топ-менеджера "Нафтогаза", в том, что месторождения, которые эксплуатирует "Укргаздобыча" — "выжатые лимоны". Они разрабатываются с 50-х годов прошлого века, и неудивительно, что с тех пор и запасы стали меньше (примерно на 75% выработаны), и давление снизилось. В итоге приходится превращать 2 атмосферы, которые есть в Шебелинском месторождении, в 27, чтобы закачать их в трубу. А делает это компрессорная станция 70-х годов. Поэтому нужно срочно инвестировать в инфраструктуру, чтобы продержаться на оставшемся в Донецко-Днепровской впадине газе.

Где собираются искать новый газ?

"Укргаздобыча" презентовала программу наращивания добычи газа — "Тризуб". В ее основе — три направления. Так, в 2020-ом году компания планирует провести сверхглубокое бурение. По словам Андрея Фаворова, есть 30% вероятность, что под Шебелинским месторождением газа, который добывается с горизонта 4 километров, есть новые запасы. Чтобы проверить это, вместе со Schlumberger планируют пробурить поисковую скважину №888 проектной глубиной 5750 метров.

Второе направление — газ из плотных пород, то есть — сланцевый газ. В 2020 году запланировано бурение двух разведывательных скважин для раскрытия потенциала Святогорского месторождения.

Третье направление — проект "Дельфин", разработка морского шельфа. "Укргаздобыча" планирует участвовать в борьбе за Северно-Западную часть Черного моря.

Когда ждать результатов?

Одним из основных посланий Андрея Фаворова было то, что своевременная выдача лицензий на перспективные участки лет пять назад позволила бы сейчас наращивать добычу. Работа, которую сейчас проводит "Нафтогаз Украины" — это научная практика, эксперимент. Его результаты мы получим, обещает топ-менеджер, уже к концу 2020 года. Дальше — года два-три на разработку и, лет через пять, можно будет пожинать плоды работы.

Что может пойти не так?

Анализируя возможные риски, можно выделить несколько основных. Сейчас, когда зима теплая, а газохранилища Украины, Европы и России заполнены под завязку, нам помогает сам рынок. Новая добыча продолжается, нужно продавать газ, цена снижается. Что будет с погодой в 2020-21 годах не может спрогнозировать никакой искусственный интеллект. И, соответственно, как возможные морозы повлияют на цену для конечного потребителя, в частности, для населения, которое уже, по факту, в рынке. Поэтому нужно разрабатывать и традиционные месторождения — это, в конце концов, вопрос энергобезопасности страны.

С шельфом вопрос сложный: весьма сложно строить крупную инфраструктуру в зоне, где возможна прямая военная агрессия.

К тому же бурение новых скважин оказывает мультипликативный эффект. Порядка 60% инвестиций в бурение скважины возвращается обратно в украинскую экономику. Этот процесс объединяет множество смежных бизнесов. Металлургия, электроэнергетические компании, химическая промышленность, даже агрохозяйства и сфера питания: людей на буровой площадке нужно кормить. Меньше новых скважин — меньше работы для множества людей. В денежном эквиваленте уменьшение газодобычи может стоить Украине $1 млрд.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua