Директор по газовому бизнесу решил уйти из "Нафтогаза"

Андрей Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины", а также покидает должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча".

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации компании.

"Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ВСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ВСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям и просматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона — по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование", — сообщили в компании.

По словам главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, благодаря работе Фаворова компания получила новых коммерческих партнеров в Европе и приступила к созданию полноценного розничного бизнеса.

В свою очередь, Фаворов отметил, что компания удержала добычу газа, а также уменьшила производственные расходы.

"Но, на мой взгляд, главное, что удалось сделать — это перезагрузить функцию охраны труда и промышленной безопасности, инициировать на всех уровнях компании изменения относительно вопросов безопасного производства, ценности жизни", — заявил Фаворов.

Напомним, Фаворов возглавлял интегрированный газовый бизнес "Нафтогаза" с конца 2018 года. До этого Фаворов был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ).