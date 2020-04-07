"Нафтогаз" ищет замену руководителю компании Витренко — СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, который, в частности, отвечает за суды с российским "Газпромом".

Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает "Экономическая правда".

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"Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге НАК против России за экспроприацию "Черноморнафтогаза". Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора в компании планируется освободить под теперь уже бывшим единомышленником [главы Нафтогаза Андрея] Коболева Юрием Витренко", — говорится в статье.

При этом издание связывает изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" с приходом в компанию экспата Отто Ватерландера. В январе он был назначен исполнительным директором НАКа по трансформации компании и вошел в состав правления. ЭП называет его "новой правой рукой Коболева".

По данным СМИ, именно из-за разногласий с Ватерландером "Нафтогаз" покинул глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

"У Фаворова возникли противоречия с руководством", — сказал изданию источник в "Нафтогазе", подразумевая под "руководством" не Коболева, а Ватерландера.

Указано, что Ватерландер настаивал на разделении газового дивизиона "Нафтогаза", в то время как Фаворова устраивала существующая вертикаль, пояснил собеседник издания.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов и ушел", — сказал он.

В свою очередь Юрий Витренко, комментируя информацию о поиске ему замены, отметил, что арбитраж по крымским активам не является его основной сферой ответственности в "Нафтогазе", а как исполнительный директор он, прежде всего, отвечает за отношения с "Газпромом".

"Если говорить об обновленном иске, который мы подали в этом году, то я отвечал только за экономическую составляющую, то есть сумму компенсации", — написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что его команда также представила на согласование наблюдательному совету дополнительные претензии к "Газпрому" на $17,3 млрд. А свои отношения с Отто Ватерландером Витренко назвал "прекрасными".

"И, собственно, вместе с ним мы 2 года назад разрабатывали программу трансформации "Нафтогаза", которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", — заключил он.

Как сообщалось, Кабмин продлил контракт с Коболевым до 2024 года.

В январе экс-замглавы МИД Елена Зеркаль стала советником Коболева. Она отвечает за поддержку позиции "Нафтогаза" в международных судебных и арбитражных процессах.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обвинил бывшего директора интегрированного газового бизнеса компании Андрея Фаворова в снижении объемов добычи газа.

Перед этим стало известно, что Андрей Фаворов ушел с поста директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины", а также покидает должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча".