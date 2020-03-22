Коболеву продлили контракт на 4 года, но вдвое уменьшили зарплату и отменили премии

Кабинет министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дениса Шмыгаля от 20 марта 2020 года, опубликованном на сайте Кабмина.

По условиям нового контракта зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

Дополнительно председателю НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Ранее Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить на 4 года контракт с действующим главой компании Андреем Коболевым.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается 22 марта 2020 года. Продление контракта ранее находилось в компетенции наблюдательного совета НАК.

Однако в начале марта 2020 года Верховный суд вынес решение, которым восстановил в силе постановление правительства №226, тем самым наделил правительство (вместо Набсовета) функцией по избранию или прекращению полномочий главы и членов правления "Нафтогаза".

Отметим, что по данным СМИ, оклад Коболева составлял 1 млн гривен в месяц. Также по контракту были предусмотрены ежемесячные премии, обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, материальная помощь на оздоровление, медстрахование, представительские расходы в гривне и иностранной валюте, охрана, машина и огромные бонусы.