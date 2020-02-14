Директору "Нафтогаза" не выплатили премию и он подал в суд

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом". Об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору — выплаты зарплаты. Эта премия — часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", — сказал он.

Витренко пояснил, что ранее предлагал руководству компании разные варианты в отношении этой премии, однако какая-либо реакция на них отсутствует.

Также директор "Нафтогаза" обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.

А в середине января 2020 года Витренко предложил политическому руководству отдать премию непосредственно украинцам, "ради которых он достигал таких экстраординарных результатов".

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Ранее стало известно, что средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год. Кроме зарплаты, главы и члены набсоветов получают премии, а также компенсации расходов на проезд и проживание в гостинице.