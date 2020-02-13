Каста избранных: в набсоветах украинских госпредприятий обнаружили миллионные зарплаты

Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год. Об этом рассказал Экономической правде исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Антон Ященко.

"В крупнейших стратегических компаниях, таких как Нафтогаз или Укрзализныця, зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов. Вилка зарплат и их привязка к прибыли компании определяется постановлением Кабмина от 4 июля 2017 года №668", — сообщается в публикации.

Например, в Нафтогазе члены набсовета в 2018-м получали 6,3 млн грн, а глава набсовета Укрзализныци Шевки Аджунер декларировал в 2018 году доход в 650 тысяч грн в месяц (около 7,8 млн грн в год).

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В набсоветах Укрпочты и Укрэнерго получают 100-125 тысяч грн в месяц.

Кроме зарплаты, члены набсоветов получают премии и компенсации расходов. Главы набсоветов могут рассчитывать на +20% к зарплате, а члены имеют право на прибавку +10% от зарплаты.

К расходам относятся: стоимость проезда, проживания в гостинице на время заседаний советов, визы в другие страны, если это связано с работой и прочее.

Отметим, что сейчас набсоветы работают во всех госбанках, а также в Нафтогазе, Магистральных трубопроводах Украины, Укрзализныци, Укрэнерго, Укрпочте, Укргидроэнерго, Администрации морских портов Украины и в аэропорту "Борисполь". Чаще всего в набсовет входит 11 членов, полномочия и обязанности этих органов разнятся в зависимости от компаний.

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