Страну разрывает очередной скандал. Операционный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко с шумом уходит из газовой монополии номер один. Попутно он пытается утопить множество других людей, которые попросту не согласны с его странной манерой поведения. От того, как закончится этот конфликт зависит будущее не только крупнейшей украинской компании, но и всей нефтегазовой отрасли.

Похоже, что глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев на растяжке. В ближайшее время он вынужден будет молча наблюдать за тем, как его соратник, человек с которым он пришел в компанию либо ее покинет, либо потопит.

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Это самый сложный выбор Коболева за все время его работы в НАКе. В конечном счете будет ясно он в принципе является в первую очередь руководителем компании, или на него навешено немереное количество сентиментов, не имеющих отношения к делу.

Введение в проблему

Количество претензий, высказанных за последние полгода к исполнительному директору Нафтогаза Юрию Витренко и его команде, — зашкаливает. Напомню, что по направлениям, за которые отвечал Витренко в Нафтогазе, работало несколько лояльных к нему людей. В частности, бывший глава "Нафтогаз Трейдинг" Виталий Волынец и бывший директор Торгового дома "Газ Украины" Олег Диденко. Сам Витренко конечно отрицает их отношение к себе, но оно широко известно по факту.

Первая и самая яркая претензия, которую озвучил уже бывший руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов к Юрию Витренко — это манипуляции с объемами добычи газа. "Витренко "крышевал" вранье про рост объемов добычи. Технические потери газа в 2016 году были 0,5 млрд кубометров, а в 2018 году — уже 1,4 млрд. Так что добыча не была увеличена, добыча была дорисована! Люди в компании сидели и думали: сколько нам нужно, чтобы выполнить план и получить бонусы, столько и дорисуем. Многих из них я, кстати, уволил, – рассказывал Фаворов. – Можно пиариться сколько угодно, но не было сделано ничего, чтобы реально решить проблему. Я убрал его ложь по валовому газу, сохранил добычу товарного газа на том же самом уровне, что и в прошлом году, и увеличил добычу сжиженного на 20-25%. И это товарный газ, а не дописки".

Второе обвинение Фаворова: Виталий Волынец допустил возникновение 300 млн грн долга перед компанией предпринимателя Юрия Дубинского (последний владеет группой "Евроэнерготрейд").

"Неизвестно, возникли эти долги случайно или умышленно и Дубинский поделился с Волынцом. На лицо как минимум факт некомпетентности менеджера, назначенного Витренко. Что неудивительно, если учесть, что до прихода в компанию Волынец был агентом по продаже туристических услуг", — сказал Фаворов.

Еще один эпизод — возникновение многомиллиардного долга у Торгового дома "Газ Украины" при руководстве Олега Диденко. "Либо Диденко искусственно создал эти долги, чтобы на них заработать, либо он был некомпетентен и позволил им накопиться. В любом случае ответственность за такого сотрудника несет Витренко", — уверен Фаворов.

Наконец, последняя любопытная деталь — руководителем санатория Укргаздобычи (основного добывающего актива Нафтогаза) "Червона рута" была назначена супруга Олега Диденко, не имеющая должного опыта в управлении объектами такого рода. "При ее руководстве в санатории элементарно отсутствовали кассовые аппараты, работа велась, мягко говоря, непрозрачно. Это просто, чтобы было понятно, кто такой Витренко и к чему привела его деятельность", — говорит бывший глава газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины".

Витренко с его экс-коллегами, которых уволил Фаворов, последний месяц активно перебрасывались с действующими сотрудниками компании взаимными обвинениями на тему: "кто больше назлоупотреблял властью" в Нафтогазе через Facebook и СМИ. Пока в конце прошлой недели не разразился скандал с новым злоупотреблением непосредственно от Юрия Витренко: он пытался назначить своего человека первым лицом "Укрнафты".

Пойман на лжи

Сам Юрий Витренко безусловно отрицает обвинения Фаворова. Аргументы у него простые: Волынец и Диденко не его люди и он не может отвечать за то, что они делали. Но это не более чем лукавство, и сейчас я объясню почему.

Дело в том, что есть неопровержимые доказательства того, что Юрий Витренко врал раньше. В частности он заявил, что сумма полученных им от "Нафтогаза" в качестве премии и зарплаты намного меньше $5 млн. "Сумма, которая была в "Зеркале недели" разглашена, завышена существенно (около $5 млн), она неправильная. Я получил гораздо меньше, чем Коболев, — заявил он в интервью изданию Бизнес.Цензор. — Я не знаю насчет всех. Я знаю, что до меня и членов моей команды, которые непосредственно участвовали в этом процессе. Да, действительно, не были выплачены премии. То есть вторая часть премий, которая была записана в контракте черным по белому, она не была выплачена. И "Нафтогаз" отказывается это делать".

В "Нафтогазе" набрали воды в рот и ничего комментировать не стали. Очень жаль. Энергетическая общественность с увлеченностью и поп-корном следит, когда же наконец и компания, и Коболев ответят на бесконечный поток обвинений пана Витренко.

Впрочем, достать в нашей стране налоговую декларацию в общем и целом не сложно. И она оказалась в наших руках. Как следует из документа, Витренко в прошлом году получил 167,9 млн грн премии от компании ($6,7 млн). Эту сумму он вписал в собственную налоговую декларацию, копия которой приведена ниже.

На лицо — обман и манипуляция. Да ещё и приличному изданию Бизнес.Цензор. Верить после этого в непричастность Юрия Витренко к деятельности Волынца и Диденко как минимум наивно.

Поставь своего

Наблюдательный совет "Укрнафты" на заседании 20 мая прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность председателя правления компании, утвердив на этом посту Олега Геза, который с мая 2019 года исполнял обязанности руководителя.

Акционеры "Укрнафты" выбрали Геза исполняющим обязанности еще год назад, 30 апреля 2019 года, прекратив полномочия прежнего председателя правления Марка Роллинса. На начало 2020 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко сообщил, что "Укрнафта" объявила конкурс на нового руководителя компании. Работа по поиску кандидатов на пост главы нефтяной компании была начата осенью 2019 года и происходила с привлечением одного из крупнейших HR агентств — Boyden. В то же время основной этап отбора кандидатов и проведение собеседований с ними пришелся на начало пандемии в мире и внедрение ограничений, связанных с карантином.

Конкурс на позицию СЕО "Укрнафты" Юрий Витренко хотел провести быстро, до конца своих полномочий.

Предварительное решение наблюдательного совета "Укрнафты", которое основывалось на двух предложениях — остановить конкурс или назначить Олега Газа, было вызвано тем, что пока не решен вопрос, что делать с налоговым долгом, нет ясности, менеджер какой квалификации и с какими компетенциями нужен. Так как назначить СЕО в текущей ситуации было сложно, продолжение контакта Геза являлось нейтральным решением.

Несмотря на все это, 28 мая на заседании наблюдательного совета Нафтогаза, Витренко вдруг представил своего кандидата, о котором никто не знал. Несмотря на то, что ранее Boyden составили целый список претендентов.

Этот вопрос обсуждался много раз с участием Юрия Витренко, но вдруг он подает кандидата. Очевидно, сделано это было с определенной целью. Спровоцировать конфликт между акционерами компании. Витренко стал самостоятельно делать "свое кино", начав агитировать за своего кандидата.

В своих многочисленных интервью Витренко, не отличающийся скромностью, старался не говорить об "Укрнафте", которую курировал с начала 2019 года и председателем наблюдательного совета которой является. Организовывая сливы внутренних отчетов, присваивая себе все коллективные победы "Нафтогаза", исполнительный директор умалчивает о том, что непосредственный фронт его работы — "Укрнафта" — провален.

Истерика в кубе

На самом деле сокращение должности Юрия Витренко и его увольнение из Нафтогаза были давно решенным вопросом. Витренко погряз в выяснении отношений с настоящими и бывшими коллегами, скандалах и обвинениях, сам порой принимая крайне сомнительные кадровые решения.

Витренко придал этому увольнению чуть ли не политический контекст: мол, именно он смог победить Россию в Стокгольмском арбитраже, а в ответ получил расплату в виде увольнения из группы. При этом, топ-менеджер Нафтогаза откровенно ударился в политику, обратившись за поддержкой к Петру Порошенко и фактически получив ее от части БПП.

Но за увольнением Юрия Витренко стоит вовсе не президент Владимир Зеленский или глава Офиса президента Андрей Ермак, как пытается преподнести увольняемый. Его уход инициировал Отто Ватерландер — исполнительный директор по трансформации Нафтогаза. Ватерландер много лет проработал в крупнейших международных нефтегазовых компаниях, включая Shell. И для него увольнение Витренко — вполне логичный шаг. Действия этого менеджера, постоянные публичные "разборки" управленческих решений нарушали внутренние правила любой цивилизованной корпорации. Не говоря уже о том, что Витренко оказался единственным из руководства НАКа, кто в суде начал добиваться возврата ему многомиллионных премий, которые назначил менеджменту компании Набсовет.

Юрий Юриевич, пожалуй, самый проблемный из украинских топов. Раздутые, часто не оправданные амбиции, выпячивание своей роли и принижение роли других, регулярное вынесение сор из избы, сделали из него крайне токсичного персонажа. Ни одна крупная частная корпорация не допустила бы, чтобы ее исполнительный директор публично называл Наблюдательный совет и его главу непрофессионалами.

Впрочем, Юрий Витренко в сторону бизнеса и не смотрит. Его интересуют новые горизонты, политические. Свои "газовые спикеры" есть у БЮТ и опозиции. Теперь, похоже, будут еще у БПП. Впрочем, шансов закрепиться в сбитом коллективе у Юрия Витренко немного. "Его будут использовать как таран, но никто не рассматривает его как долгосрочного партнера. Петр Алексеевич просто не станет привлекать в команду человека, который в любой момент подставит его с громким скандалом", — рассказывают собеседники в партии. Скорее всего, опытные игроки используют спикерские таланты молодого дарования и без сожаления выбросят на свалку истории.

Вместо послесловия

Что в конечном счете ждет "Нафтогаз" и самого Витренко в результате всего, что случилось? Безусловно пострадают все. Коболев получит имиджевые потери, поскольку для большинства он будет тем человеком, который назначил Витренко в монополию. Про последнего и говорить не приходится: его карьера закончится навсегда. Даже БПП не захочет включать его каким-то образом в свой состав. Кому нужен абсолютно асоциальный и не системный выскочка с раздутым чувством собственной важности.

Но, больше всего в этой истории пострадает "Укрнафта", главой набсовета которой является Юрий Витренко. Поскольку фактически руководителем главной нефетедобывающей компании страны останется человек, который погрузил "Нафтогаз" в тотальный конфликт, а саму нефтегазовую отрасль выставил на посмешище.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий