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Четыре отрасли обеспечили более половины налоговых поступлений в бюджет Украины

налоги
Какие отрасли уплатили больше налогов в бюджет Украины в 2026 году / Depositphotos

За январь-октябрь 2026 четыре отрасли экономики обеспечили 56,4% всех поступлений в Сводный бюджет Украины. Наибольшая доля пришлась на перерабатывающую промышленность – 17,9%, а самые высокие темпы прироста налоговых платежей продемонстрировал финансовый и страховой сектор – 26,9%.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Крупнейшим плательщиком среди отраслей стала перерабатывающая промышленность. На нее пришлось 17,9% от общих поступлений в Сводный бюджет.

В четверку лидеров также вошли:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,6%;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 12,5%;
  • финансовая и страховая деятельность – 9,4%.

Совокупно эти четыре сектора сформировали более половины налоговых поступлений государственного бюджета.

Какие отрасли больше увеличили уплату налогов

По сравнению с январем-октябрем 2025 все четыре отрасли также продемонстрировали существенный рост налоговых платежей. Наибольший прирост в денежном исчислении обеспечила перерабатывающая промышленность.

В частности, увеличение уплаты налогов зафиксировали в следующих секторах:

  • перерабатывающая промышленность – на 52,8 млрд грн, или 17,6%;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 45,1 млрд грн, или 16%;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – на 39,6 млрд грн, или 19,2%;
  • финансовая и страховая деятельность – на 39,5 млрд грн, или 26,9%.

Финансовый сектор продемонстрировал высокие темпы роста

Хотя перерабатывающая промышленность обеспечила самый абсолютный прирост налоговых платежей, лидером по темпам роста стала финансовая и страховая деятельность.

За год уплата налогов в этом секторе увеличилась на 26,9% или на 39,5 млрд грн. Второе место по относительному приросту заняла сфера государственного управления и обороны – 19,2%.

Перерабатывающая промышленность нарастила платежи на 17,6%, а оптовая и розничная торговля – на 16%.

Таким образом, основной вклад в наполнение Сводного бюджета Украины продолжает обеспечивать промышленность, торговля, государственный сектор и финансовая деятельность. В то же время, динамика поступлений свидетельствует о росте налоговых платежей в каждой из этих отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 местные бюджеты выросли на 17,5%. Тогда в бюджеты общин поступило 421 млрд грн налогов, а основным источником доходов также оставался НДФЛ.

Автор:
Ольга Опенько

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