Бизнес и работники принесли общинам больше доходов: местные бюджеты выросли на 17,5%

За январь-сентябрь 2026 года в местные бюджеты поступило 421 млрд грн налогов — на 17,5%, или почти на 62,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основная часть доходов общин продолжает обеспечивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

За девять месяцев поступления НДФЛ составили 257,9 млрд грн – на 20,4% больше, чем в прошлом. Таким образом, этот налог обеспечил более 60% всех указанных поступлений местных бюджетов.

Единого налога общины получили 62,2 млрд грн, что на 11,26% больше по сравнению с январем-сентябрем 2025 года. Налог на имущество принес 49 млрд грн, а поступления от него выросли на 13,15%.

Одни из самых высоких темпов роста показал налог на прибыль предприятий: поступления увеличились на 24,5% – до 26,1 млрд грн.

Рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения принесла местным бюджетам 4 млрд грн, что на 14,2% больше, чем годом ранее.

Поступления туристического сбора выросли на 22,6% – до 287,2 млн грн, а сбора за парковочные места – на 13,2%, до 176,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2026 года местные бюджеты получили 378,6 млрд. грн. налогов – на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.