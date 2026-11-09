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В четырех областях разоблачили схему кражи нефтяного сырья из трубопроводов

В четырех областях разоблачили схему кражи нефтяного сырья
В четырех областях разоблачили схему кражи нефтяного сырья

Правоохранители совместно со специалистами по безопасности "Укрнафты" разоблачили масштабную схему незаконных врезок в трубопроводы и краж нефтяного сырья. В рамках расследования обыски были проведены в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение и. о. председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергея Федоренко.

По его словам, обыски прошли на прошлой неделе. Правоохранители проверяют места, где могли хранить угнанный газовый конденсат и незаконно изготовленные из него нефтепродукты.

Операция стала результатом продолжительной работы правоохранителей при поддержке службы безопасности группы "Нефтегаз".

Фото 2 — В четырех областях разоблачили схему кражи нефтяного сырья из трубопроводов

Следствие осуществляет полиция Киевской области, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, а процессуальное руководство – Киевская областная прокуратура.

Специалисты "Укрнафты" также принимают участие в обысках вместе со следователями.

В компании заявили, что продолжают выявлять и документировать незаконные врезки в трубопроводы и передавать соответствующие материалы правоохранителям.

Фото 3 — В четырех областях разоблачили схему кражи нефтяного сырья из трубопроводов

Группа "Нафтогаз" также рассчитывает на полное возмещение ущерба, нанесенного незаконным отбором сырья.

Напомним, в январе в Сумской области правоохранители уже разоблачили группу, которая осуществляла незаконные врезки в нефтепровод. По данным следствия, злоумышленники могли угонять до 10 кубометров нефти еженедельно и перевозили ее на промышленную базу для дальнейшей продажи.

Автор:
Татьяна Гойденко

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