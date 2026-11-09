У чотирьох областях викрили схему крадіжки нафтової сировини з трубопроводів

Правоохоронці спільно з фахівцями з безпеки "Укрнафти" викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини. У межах розслідування обшуки провели у Київській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка.

За його словами, обшуки відбулися минулого тижня. Правоохоронці перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат та незаконно виготовлені з нього нафтопродукти.

Операція стала результатом тривалої роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки групи "Нафтогаз".

Слідство здійснює поліція Київської області, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, а процесуальне керівництво - Київська обласна прокуратура.

Фахівці "Укрнафти" також беруть участь в обшуках разом зі слідчими.

У компанії заявили, що продовжують виявляти та документувати незаконні врізки у трубопроводи і передавати відповідні матеріали правоохоронцям.

Група "Нафтогаз" також розраховує на повне відшкодування збитків, завданих незаконним відбором сировини.

Нагадаємо, у січні на Сумщині правоохоронці вже викрили групу, яка здійснювала незаконні врізки у нафтопровід. За даними слідства, зловмисники могли викрадати до 10 кубометрів нафти щотижня та перевозили її на промислову базу для подальшого продажу.