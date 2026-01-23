Врізалися у нафтопровід: на Сумщині викрили банду, яка крала нафту КАМАЗами

У Роменському районі Сумської області припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на незаконних врізках у державні нафтопроводи. Масштабну операцію провели Національна поліція та Служба безпеки України за активного сприяння служб безпеки “Нафтогазу”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

За матеріалами справи, несанкціоноване втручання в роботу нафтотранспортної інфраструктури давало змогу учасникам групи незаконно видобувати до 10 кубометрів нафти щотижня.

Викрадену сировину перевозили на промислову базу в місті Ромни, де її накопичували, зберігали та продавали приватним підприємцям Чернігівської області.

Фото: Нацполіція

Зазначається, що членів групи затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки — коли вони відбирали нафту з трубопроводу та закачували її в ємність, встановлену на автомобілі КАМАЗ.

У межах оперативних заходів правоохоронці задокументували 16 фактів незаконного відбору вуглеводнів.

Наразі тривають слідчі дії. Остаточна сума збитків уточнюється.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Раніше фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили масштабну схему розкрадання газу. Несанкціонований відбір здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.