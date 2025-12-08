"Нафтогаз" та правоохоронці викрили масштабне розкрадання газу у Запоріжській області

НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зупинили масштабне незаконне відбирання газу в Запорізькій області. Крадіжкою займалося місцеве підприємство, яке спеціалізується на торгівлі пальним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз "Нафтогазу".

Підозрювані самовільно втручалися у роботу газорозподільної системи та лічильників, відбираючи газ, який потім продавали за готівку.

За активного сприяння фахівців безпеки "Нафтогазу", Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Запорізької області провели 12 обшуків. Було вилучено обладнання для крадіжки газу, пересувну газозаправну станцію та понад 10 млн грн готівкою.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Чотирьом особам повідомлено про підозру, одну особу затримано.

За попередніми оцінками АТ "Запоріжгаз", збитки держави перевищують 164 млн грн. Нафтогаз розраховує на відшкодування завданих збитків у межах кримінального провадження.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що з початку року викрито та зупинено вже кілька подібних схем.

"Нафтогаз" зі свого боку постійно посилює контроль і моніторинг стану трубопровідних мереж для боротьби з незаконним відбором газу", - написав він.

Нагадаємо, у кінці вересня поліцейські та співробітники СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які у 2023 році незаконно привласнили понад 6,7 млн кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Завдані державі збитки оцінюються у понад 138 млн гривень.