"Нафтогаз" и правоохранители разоблачили масштабное хищение газа в Запорожской области

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" остановили масштабную незаконную отборку газа в Запорожской области. Воровством занималось местное предприятие, специализирующееся на торговле горючим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз "Нафтогаза".

Подозреваемые самовольно вмешивались в работу газораспределительной системы и счетчиков, отбирая газ, который затем продавали за наличные деньги.

При активном содействии специалистов безопасности "Нефтегаза", Департамент стратегических расследований Нацполиции и следственные полиции Запорожской области провели 12 обысков. Было изъято оборудование для кражи газа, передвижную газозаправочную станцию и более 10 млн. грн. наличными.

По факту преступления возбуждено уголовное производство. Четверым лицам сообщено о подозрении, один человек задержан.

По предварительным оценкам АО "Запорожгаз", ущерб государства превышает 164 млн грн. Нафтогаз рассчитывает на возмещение нанесенного ущерба в рамках уголовного производства.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что с начала года разоблачены и остановлены уже несколько подобных схем.

"Нефтегаз" со своей стороны постоянно усиливает контроль и мониторинг состояния трубопроводных сетей для борьбы с незаконным отбором газа", - написал он.

Напомним, в конце сентября полицейские и сотрудники СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в 2023 году незаконно присвоили более 6,7 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 138 млн гривен.