Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" и правоохранители разоблачили масштабное хищение газа в Запорожской области

Нафтегаз
В Запорожской области разоблачена масштабная кража газа более чем на 164 млн грн / Depositphotos

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" остановили масштабную незаконную отборку газа в Запорожской области. Воровством занималось местное предприятие, специализирующееся на торговле горючим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз "Нафтогаза".

Подозреваемые самовольно вмешивались в работу газораспределительной системы и счетчиков, отбирая газ, который затем продавали за наличные деньги.

При активном содействии специалистов безопасности "Нефтегаза", Департамент стратегических расследований Нацполиции и следственные полиции Запорожской области провели 12 обысков. Было изъято оборудование для кражи газа, передвижную газозаправочную станцию и более 10 млн. грн. наличными.

По факту преступления возбуждено уголовное производство. Четверым лицам сообщено о подозрении, один человек задержан.

По предварительным оценкам АО "Запорожгаз", ущерб государства превышает 164 млн грн. Нафтогаз рассчитывает на возмещение нанесенного ущерба в рамках уголовного производства.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что с начала года разоблачены и остановлены уже несколько подобных схем.

"Нефтегаз" со своей стороны постоянно усиливает контроль и мониторинг состояния трубопроводных сетей для борьбы с незаконным отбором газа", - написал он.

Напомним, в конце сентября полицейские и сотрудники СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в 2023 году незаконно присвоили более 6,7 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 138 млн гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко