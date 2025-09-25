Хищение на 138 млн грн: два экс-руководителя газораспределительной компании получили подозрение

Полицейские и сотрудники СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в 2023 году незаконно присвоили более 6,7 млн. кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 138 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Следствие установило, что должностные лица продолжили несанкционированный отбор газа даже после того, как государственный поставщик прекратил сотрудничество с их компанией из-за задолженности. Свои действия они прикрывали "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и офисах компании были изъяты финансовая документация, телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

Двух экс-руководителей обвиняют по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права). По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее в Черкасской области подозрение уже объявили другому бывшему председателю правления этой компании, действия которого повлекли ущерб на сумму более 251 млн гривен.

Как объяснила журналистам спикер Управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога , еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура закупала голубое топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь. В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из - за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы уплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты совершили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы".