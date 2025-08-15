Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

48,51

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Убытков на 251 млн грн: экспредседателю правления газоснабжающей компании сообщили о подозрении

работники прокуратуры, подозреваемый
Эксглаве правления газоснабжающей компании сообщили о подозрении.

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении бывшему председателю правления газоснабжающей компании. Его действия повлекли государственному предприятию ущерб на сумму более 251 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года компанию исключили из балансирующей группы и прекратили поставки газа из-за долгов. Несмотря на это, подозреваемый в течение февраля-июня 2023 продолжал незаконно использовать газ, не заключив новых договоров.

Установлено, что общий объем несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы составил более 10 млн. кубометров. Экспертиза подтвердила, что эти действия привели к ущербу государству на 251 млн 174 тыс грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа либо арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы сроком от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие понесло убытки более чем на 730 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук