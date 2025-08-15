Убытков на 251 млн грн: экспредседателю правления газоснабжающей компании сообщили о подозрении

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении бывшему председателю правления газоснабжающей компании. Его действия повлекли государственному предприятию ущерб на сумму более 251 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года компанию исключили из балансирующей группы и прекратили поставки газа из-за долгов. Несмотря на это, подозреваемый в течение февраля-июня 2023 продолжал незаконно использовать газ, не заключив новых договоров.

Установлено, что общий объем несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы составил более 10 млн. кубометров. Экспертиза подтвердила, что эти действия привели к ущербу государству на 251 млн 174 тыс грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа либо арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы сроком от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие понесло убытки более чем на 730 млн грн.