Збитків на 251 млн грн: ексголові правління газопостачальної компанії повідомили про підозру

Прокуратура Черкаської області повідомила про підозру колишньому голові правління газопостачальної компанії. Його дії спричинили державному підприємству збитки на суму понад 251 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року компанію виключили з балансуючої групи та припинили постачання газу через борги. Попри це, підозрюваний протягом лютого-червня 2023 року продовжував незаконно використовувати газ, не уклавши нових договорів.

Встановлено, що загальний обсяг несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи склав понад 10 млн кубометрів. Експертиза підтвердила, що ці дії призвели до збитків державі на 251 млн 174 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

