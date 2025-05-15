Схема з тарифами: екскерівники "Запоріжжяобленерго" завдали 730 млн грн збитків державі

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили колишнє керівництво “Запоріжжяобленерго”, яке організувало схему постачання електроенергії за заниженим тарифом. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 730 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

Про хід розслідування

За даними слідства, у 2019 році колишнє керівництво "Запоріжжяобленерго" уклало договір із промисловим підприємством на постачання електроенергії для його виробничих потреб.

Згідно з умовами контракту, споживач мав отримувати електроенергію за тарифом другого класу — тобто за вищою ціною, яка передбачена для об’єктів без власної підстанції. У таких випадках вартість постачання значно зростає через необхідність використання додаткового обладнання: високовольтних ліній та кабельних систем.

Однак, як встановило розслідування, насправді підприємство отримувало електроенергію за тарифом першого класу, що є значно дешевшим. При цьому керівництво "Запоріжжяобленерго" не перевірило походження електроенергії та правомірність застосування зниженого тарифу, чим допустило нанесення значних фінансових збитків.

Незалежна експертиза підтвердила: через дії екскерівників компанія втратила понад 730 мільйонів гривень.

Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих.

За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих.

На основі зібраних доказів обом колишнім посадовцям повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Крім того, дії ексгендиректора додатково кваліфіковано як порушення недоторканності приватного життя.

Триває розслідування. Фігурантам загрожує до 5 років ув'язнення.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Також експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.