Схема с тарифами: эксруководители "Запорожьеоблэнерго" нанесли 730 млн грн ущерба государству

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго", которое организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие понесло убытки более чем на 730 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу СБУ.

О ходе расследования

По данным следствия, в 2019 году бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" заключило договор с промышленным предприятием на поставку электроэнергии для его производственных нужд.

Согласно условиям контракта, потребитель должен получать электроэнергию по тарифу второго класса — то есть по более высокой цене, предусмотренной для объектов без собственной подстанции. В таких случаях стоимость поставок значительно возрастает из-за необходимости использования дополнительного оборудования: высоковольтных линий и кабельных систем.

Однако, как установило расследование, на самом деле предприятие получало электроэнергию по тарифу первого класса, что значительно дешевле. При этом руководство "Запорожьеоблэнерго" не проверило происхождение электроэнергии и правомерность применения пониженного тарифа, чем допустило нанесение значительных финансовых убытков.

Независимая экспертиза подтвердила: из-за действий экскерующих компания потеряла более 730 миллионов гривен.

Также в ходе расследования дополнительно установлено, что эксочельщик энергетической компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных.

По имеющимся данным, для этого фигурант снимал персональные данные пострадавших.

На основе собранных доказательств обоим бывшим чиновникам доложено о подозрении в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям. Кроме того, действия эксгендиректора дополнительно квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни.

Продолжается расследование. Фигурантам грозит до 5 лет заключения.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Также эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от бизнесмена. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.