Финансовые сделки: чиновники присвоили 20 млн грн во время ремонта дорог

Оперативники Нацполиции и ДБР разоблачили преступную организацию из восьми человек, причастных к хищению 20 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Харьковской области. Делкам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в схему присвоения денежных средств, выделенных на восстановительные работы дорожного покрытия в одной из территориальных общин Харьковщины, причастны восемь участников преступной организации.

Среди них заместитель председателя и должностные лица сельского совета, а также представители коммерческих структур.

Ход расследования

Коррупционную схему по хищению бюджетных средств организовал заместитель председателя одной из территориальных общин региона.

В 2023 году он инициировал заключение 12 договоров с двумя заранее определенными предприятиями.

Для реализации преступной схемы организатор привлек к сообщникам двух подчиненных работников сельсовета, а также директоров, прораба и бухгалтера двух подрядных строительных компаний.

Каждый из них играл свою роль: один из фигурантов осуществлял технический надзор за работами, другие отвечали за проведение закупок и внесение ложных данных в официальные документы.

Фигуранты схемы завышали объемы работ и стоимость материалов, экономили на качестве асфальта, песка и щебня. Контроль был формальным – ответственный специалист подписывал документы, не посещая объекты.

Ущерб общины достиг почти 20 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства полицейские провели 6 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов. В ходе проведенных мероприятий было изъято более 1 млн. гривен наличными, финансовую документацию, компьютерную технику, автомобиль и черные записи.

В зависимости от ролевого участия каждого из фигурантов, восемь участников преступной организации сообщены о подозрениях.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, в Полтавской области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.