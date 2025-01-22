Крупнейший застройщик Закарпатья вел бизнес без регистрации: сколько налогов не получило государство

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 40 миллионов гривен налогов крупнейшему застройщику Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установило, что в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные. Однако установлено, что далее с целью сокрытия полученных доходов договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества расторгались.

Право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо было зарегистрировано на физических лиц путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Однако оформлялось оно по значительно более низким ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не соответствовало действительности, а полученные ранее застройщиком деньги фактически не возвращались покупателям.

Кроме того, установлено, что застройщик вел предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость. Такая схема позволила ему уклониться от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Часть недвижимого имущества арестована.

Расследование ведут Главное подразделение детективов БЭБ и территориальное управление БЭБ в Закарпатской области, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним также, что накануне в Полтавской области была разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой оказался причастен бывший директор государственного спиртзавода.