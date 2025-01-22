Найбільший забудовник Закарпаття вів бізнес без жодної реєстрації: скільки податків не отримала держава

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 40 мільйнів гривень податків найбільшому забудовнику Закарпатської області. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідством встановило, що протягом шести років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Однак виявлено, що далі з метою приховування отриманих доходів договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце було зареєстроване на фізичних осіб шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Однак оформлювалося воно за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником гроші фактично не поверталися покупцям.

Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість йому ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Частину нерухомого майна арештовано.

Розслідування здійснюють Головний підрозділ детективів БЕБ та територіальне управління БЕБ у Закарпатській області, процесуальне керівництво – Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо також, що напередодні в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.