Збитки на 4,5 млн грн: одеського забудовника, який ухилився від сплати податків, судитимуть

Детективи БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування відносно забудовника морського узбережжя, який ухилився від сплати податків. Справу скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як повідомляли раніше, службові особи будівельної компанії не відобразили в податковій звітності з податку на додану вартість роботи, які виконувалися на замовлення іншого підприємства таким чином не сплатили 4,5 млн грн податків.

В кінці листопада, детективи БЕБ домоглися відшкодування до держбюджету податків, які не були сплачені під час будівництва апартаментів на Чорноморському узбережжі. Директору компанії оголошено про підозру.

Слідством встановлено, що службові особи будівельної компанії не задекларували у податковій звітності з ПДВ роботи, виконані на замовлення іншого підприємства.

Це призвело до приховування реальних доходів і заниження суми податку на прибуток.

У ході досудового розслідування, яке проводиться за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України ("Ухилення від сплати податків, зборів"), підприємство повністю відшкодувало завдані збитки.