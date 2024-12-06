На Одещині припинили роботу восьми нелегальних АЗС

В Одеській області викрили незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що група осіб без дозвільних документів продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження. Для цього орендували декілька земельних ділянок та встановили обладнання.

Як повідомляють у БЕБ, пальне зберігали у спеціальних пластикових та металевих ємностях, обладнаних автозаправним устаткуванням.

Правоохоронці провели понад 10 санкціонованих обшуків й вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину на суму понад 3,6 млн грн. Крім того, було вилучено 31 ємність й колонки для реалізації пально-мастильних матеріалів та пересувну АЗС на базі автомобіля «Mercedes-Benz 814».

За інформацією БЕБ, загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить майже 4,9 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб причетних до протиправної діяльності, тривають експертизи.

Зауважимо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Згідно з останніми даними на вересень 2024 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.

Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.