В Україні викрили масштабне підпільне виробництво фейкових батарейок (ФОТО)

Правоохоронці викрили зловмисників, які організували виробництво та оптовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих міжнародних торговельних брендів. Щомісячний оборот підпільного цеху становив понад 10 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що незаконне виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях, а для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.

За даними правоохоронців, сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну поза митним контролем. Надалі готові товари транспортували вантажними автомобілями на інші складські приміщення та після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.

Повідомляється, що детективи БЕБ під час обшуку на виробництвах та складах виявили та вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих торговельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялись контрафактна продукція, готову продукцію без документального підтвердження її походження, 2,7 млн грн готівкою, чорнові записи тощо.

Як підкреслюють у БЕБ, орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру двом особам.