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Категория
Уголовное производство
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В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)

БЭБ разоблачило подпольное производство фейковых батареек. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали по 10 миллионов
БЕБ разоблачило подпольное производство фейковых батареек. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали по 10 миллионов.

Правоохранители разоблачили злоумышленников, организовавших производство и оптовую продажу поддельных батареек под видом известных международных торговых брендов. Ежемесячный оборот подпольного цеха составил более 10 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что незаконное производство контрафактной продукции было налажено на территории производственно-складских комплексов в Киевской и Одесской областях, а для изготовления батареек использовали профессиональное оборудование.

По данным правоохранителей, сырье и составные части в батарейки завозили в Украину вне таможенного контроля. В дальнейшем готовые товары транспортировали грузовыми автомобилями в другие складские помещения и после фасовки продавали в интернете и точках розничной торговли.

Фото 2 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 3 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 4 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 5 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 6 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 7 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 8 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)
Фото 9 — В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)

Сообщается, что детективы БЭБ при обыске на производствах и складах обнаружили и изъяли оборудование для упаковки батареек, наклейки, фасовочные коробки, этикетки с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производились контрафактная продукция, готовая продукция происхождения, 2,7 млн грн наличными, черновые записи и т.д.

Как подчеркивают в БЭБ, ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам.

Автор:
Светлана Манько