В Украине разоблачили масштабное подпольное производство фейковых батареек (ФОТО)

Правоохранители разоблачили злоумышленников, организовавших производство и оптовую продажу поддельных батареек под видом известных международных торговых брендов. Ежемесячный оборот подпольного цеха составил более 10 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что незаконное производство контрафактной продукции было налажено на территории производственно-складских комплексов в Киевской и Одесской областях, а для изготовления батареек использовали профессиональное оборудование.

По данным правоохранителей, сырье и составные части в батарейки завозили в Украину вне таможенного контроля. В дальнейшем готовые товары транспортировали грузовыми автомобилями в другие складские помещения и после фасовки продавали в интернете и точках розничной торговли.

Сообщается, что детективы БЭБ при обыске на производствах и складах обнаружили и изъяли оборудование для упаковки батареек, наклейки, фасовочные коробки, этикетки с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производились контрафактная продукция, готовая продукция происхождения, 2,7 млн грн наличными, черновые записи и т.д.

Как подчеркивают в БЭБ, ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам.