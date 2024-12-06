В Одесской области прекратили работу восьми нелегальных АЗС

В Одесской области разоблачена незаконная сеть АЗС по изготовлению и сбыту подакцизных товаров.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Группа лиц без разрешительных документов продавали бензин и дизельное топливо неизвестного происхождения. Для этого арендовали несколько земельных участков и установили оборудование.

Как сообщают в БЭБ, горючее хранили в специальных пластиковых и металлических емкостях, оборудованных автозаправочным оборудованием.

Правоохранители провели более 10 санкционированных обысков и изъяли 65,7 тонн дизельного горючего и бензина на сумму свыше 3,6 млн грн. Кроме того, была изъята 31 емкость и колонки для реализации горюче-смазочных материалов и передвижная АЗС на базе автомобиля «Mercedes-Benz 814».

По информации БЭБ, общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 4,9 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются экспертизы.

Заметим, что несмотря на усилия государства нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. Согласно последним данным на сентябрь 2024 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов.

Почти четверть всех нелегальных АЗС работают во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.