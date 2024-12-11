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Ущерб на 4,5 млн грн: одесского застройщика, уклонившегося от налогов, будут судить
Детективы БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении уклонившегося от уплаты налогов застройщика морского побережья. Дело направлено в суд.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Как сообщалось ранее, должностные лица строительной компании не отразили в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость работы, которые выполнялись по заказу другого предприятия, таким образом не уплатили 4,5 млн грн налогов.
В конце ноября детективы БЭБ добились возмещения в госбюджет налогов, которые не были уплачены во время строительства апартаментов на Черноморском побережье. Директору компании объявлено о подозрении.
Следствием установлено, что должностные лица строительной компании не задекларировались в налоговой отчетности по НДС работы, выполненные по заказу другого предприятия.
Это привело к сокрытию реальных доходов и занижению суммы налога на прибыль.
В ходе досудебного расследования, проводимого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от уплаты налогов, сборов"), предприятие полностью возместило нанесенный ущерб.