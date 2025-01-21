Директора спиртзаводу викрили на ухиленні від сплати податків на майже 2,5 млрд грн 

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань (ДБР) викрили в Полтавській області масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці викрили директора ДП «Жовтневий спиртзавод» на умисному ухиленні від сплати податків під час незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів.

За даними слідства, завод з 2020 по 2023 рік виготовляв та реалізовував спиртовмісні товари різноманітного призначення.

"Навмисно підміняючи класифікацію товару, вони не сплатили акцизний податок у розмірі майже 2,5 млрд грн", - підкреслюють в ДБР.

Також слідчі встановили, що фактичний контроль за господарською діяльністю ДП «Жовтневий спиртзавод» здійснював бенефіціарний власник однієї з комерційних структур.

Директору спиртзаводу вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та проживання керівника підприємства та інших можливих фігурантів справи.

Раніше правоохоронці викрили канал постачання підроблених марок акцизного податку з Туреччини. Орієнтовна сума несплаченого акцизного податку за вилучені марки перевищує 110 млн грн.