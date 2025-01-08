Троє "чарівників" з Одеси "перетворювали" контрафакт на продукцію Apple: які вироки отримали (ФОТО)

Суд оштрафував трьох одеситів, які організували продаж контрафактної техніки під виглядом гаджетів від "відомого бренду". Про це йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки, управління якого в Одеській області розслідувало справу.

Зазначається, що 29-річний мешканець обласного центру організував продаж копій навушників, смартгодинників, зарядних пристроїв та інших телефонних аксесуарів відомих брендів через спеціально створений сайт та сторінку в соцмережі Instagram.

Налагодити масове виробництво й продаж техніки йому допомагали двоє товаришів. Чоловіки купували дешеві китайські аналоги, клеїли на них брендовані наліпки й надалі презентували для продажу як оригінальну техніку відомого бренду. Замовлення організатор відправляв поштою по всій Україні, а оплату приймав на банківську картку або за допомогою електронного гаманця.

Під час обшуків детективи вилучили навушники, смартгодинники, зарядні пристрої та інші аксесуари. Зокрема, БЕБ публікувало фото коробок, у яких нібито мали міститися смартгодинники Apple Watch та навушники AirPods Max від Apple.

Також було вилучено два автомобілі, мобільні телефони, ноутбуки, понад 160 тисяч гривень та 20 тисяч доларів готівкою. Приблизна вартість майна склала понад 30 мільйонів гривень, на нього було накладено арешт.

Слідство встановило, що в результаті незаконного використання логотипу всесвітньо відомої компанії учасники злочинної групи завдали правовласнику збитків на понад 6,5 мільйона гривень. Ще в жовтні бюро повідомляло, що підозрювані відшкодували цю суму в повному обсязі.

Про підозру фігурантам було повідомлено у серпні 2024 року, розслідування було завершене вже на початку жовтня. Тепер чоловіків визнано винними за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання торгової марки організованою групою).

Зокрема, організатору призначено штраф у 153 тисячі гривень, а його співучасникам - по 136 тисяч гривень. Зазначимо при цьому, що насправді ця норма передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 тисяч гривень.

Одеська справа - не єдина розслідувана БЕБ. На аналогічній діяльності з підробки навушників та інших аксесуарів під "відомий бренд" та продажу через інтернет-канали бюро у квітні 2024 року викрило двох жителів Миколаєва, у серпні - мешканця Київської області.

У жовтні ж під час обшуків у Житомирській та Хмельницькій областях знайшли понад 4 тисячі одиниць контрафактних гаджетів, а завдану компанії-правовласниці шкоду оцінили у 25 мільйонів гривень.