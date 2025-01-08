Трое "волшебников" из Одессы "превращали" контрафакт в продукцию Apple: какие приговоры получили (ФОТО)

Суд оштрафовал трех одесситов, организовавших продажу контрафактной техники под видом гаджетов от "известного бренда". Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности, управление которого в Одесской области расследовало дело.

Отмечается, что 29-летний житель областного центра организовал продажу копий наушников, смарт-часов, зарядных устройств и других телефонных аксессуаров известных брендов через специально созданный сайт и страницу в соцсети Instagram.

Наладить массовое производство и продажу техники ему помогали двое товарищей. Мужчины покупали дешевые китайские аналоги, клеили на них брендированные наклейки и в дальнейшем представляли для продажи как оригинальную технику известного бренда. Заказы организатор отправлял по почте по всей Украине, а оплату принимал на банковскую карту или с помощью электронного кошелька.

В ходе обысков детективы изъяли наушники, смарт-часы, зарядные устройства и другие аксессуары. В частности, БЭБ публиковало фото коробок, в которых якобы должны были быть смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods Max от Apple.

Также были изъяты два автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, более 160 тысяч гривен и 20 тысяч долларов наличными. Приблизительная стоимость имущества составила более 30 миллионов гривен, на него был наложен арест.

Следствие установило, что в результате незаконного использования логотипа всемирно известной компании участники преступной группы нанесли правообладателю ущерб более чем на 6,5 миллиона гривен. Еще в октябре бюро сообщало, что подозреваемые возместили эту сумму в полном объеме.

О подозрении фигурантам было сообщено в августе 2024 года, расследование было завершено уже в начале октября. Теперь мужчины признаны виновными по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование торговой марки организованной группой).

В частности, организатору назначен штраф в 153 тысяч гривен, а его соучастникам — по 136 тысяч гривен. Отметим при этом, что в действительности эта норма предусматривает наказание несколько большее - в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 тысяч гривен.

Одесское дело – не единственное расследованное БЭБ. На аналогичной деятельности по подделке наушников и других аксессуаров под "известный бренд" и продажах через интернет-каналы бюро в апреле 2024 года разоблачило двух жителей Николаева, в августе — жителя Киевской области.

В октябре же в ходе обысков в Житомирской и Хмельницкой областях было обнаружено более 4 тысяч единиц контрафактных гаджетов, а нанесенный компании-правовладельцу ущерб оценен в 25 миллионов гривен.