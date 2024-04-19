Nothing представила обновленные наушники Ear с интегрированным ChatGPТ

Британская компания Nothing представила обновленные наушники Nothing Ear и Nothing Ear со встроенным искусственным интеллектом ChatGPT, что позволит владельцам смартфонов Nothing взаимодействовать с чат-ботом на ходу.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Наушники Nothing Ear могут работать до 8,5 часа прослушивания без подзарядки и до 40 часов с дополнительными подзарядками в кейсе. Модель Ear(a) имеет более длительную автономность – 9,5 часов без подзарядки и 42,5 часов с подзарядками.

Интересной особенностью модели Ear(a) является новый цвет – желтый, являющийся первым цветом в линейке продуктов компании, хотя дизайн обеих моделей остается одинаковым.

Фото: Nothing

Технически обе модели оборудованы одинаковой системой активного шумоподавления, способной редуцировать шум до 45 дБ – вдвое больше эффективности по сравнению с предыдущей моделью Ear 2.

"Ear автоматически проверяет наличие утечки шума между наушником и слуховым проходом, а затем применяет большее шумоподавление, чтобы компенсировать это. Таким образом, вы получите лучшее шумоподавление", - отметили в компании.

Наушники Nothing Ear обеспечивают передачу звука с качеством до 1 Мбит/с и частотой 24 бит/192 кГц благодаря кодеку LHDC 5.0, тогда как Ear(a) предлагают передачу до 990 кбит/с с частотой до 24 бит/96 кГц через кодек LDAC по Bluetooth 5.3.

Что касается защиты, обе пары наушников имеют IP54 стандарт защиты от пыли и воды. Кейс более дорогой модели Ear имеет более высокий уровень защиты IP55 по сравнению с рейтингом IPX2 для кейса модели Ear(a).

Наушники можно заказать на официальном сайте по цене $149 и $99 соответственно. Они будут доступны с 22 апреля.

Напомним, в начале 2024 года Nothing показала свой следующий смартфон, который позиционируется как самое дешевое устройство компании – Phone 2a, представленное в довольно не обычном дизайне.

Задняя панель телефона полупрозрачная и имеет слегка молочный цвет, а также она глянцевая. Крышка аккумулятора создана по мотивам карты метро Нью-Йорка.