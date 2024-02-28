Компания Nothing представила бюджетный смартфон Phone 2a

На MWC 2024 компания Nothing показала свой следующий смартфон, позиционирующийся как самое дешевое устройство – Phone 2a.

Об этом сообщает Engadget.

Устройство было представлено в довольно необычном дизайне. Задняя панель телефона полупрозрачная и имеет слегка молочный цвет, а также она глянцевая, поэтому отражает свет. Вокруг средней рамки расположено текстурированное покрытие, которое дает немного большее сцепление, поскольку стеклянный телефон очень скользкий. Боковая рамка телефона выполнена из алюминия.

Крышка аккумулятора создана по мотивам карты метро Нью-Йорка.

В компании рассказали, что для этого телефона проверили 300 различных типов материалов, чтобы выбрать "именно тот".

Как и ожидалось, это бюджетный девайс, перенявший фишки предыдущей модели, а именно прозрачную панель и светодиодные элементы.

"Посмотрите на мир новыми глазами. Phone 2а – это продукт смелых дизайнерских решений и тщательной разработки. Смартфон, который мы всегда хотели создать", – сообщили в компании.

На задней панели присутствуют подсвечивающиеся глифы, а также централизованный блок камер. Кроме того, смартфон имеет разъем для наушников.

Какая стоимость Phone 2а

Отмечается, по слухам стоимость Nothing Phone 2а будет составлять в районе 400 евро (430 долларов США). Это значительно дешевле, чем его предшественник Nothing Phone 2, который стоил 599 долларов. Такая цена может быть связана с использованием более дешевого процессора MediaTek.

Также на цену гаджета повлияло уменьшение количества светодиодных глифов из 11 сегментов в предыдущей версии до 3 в новой.

В компании сообщили, что продажа телефона стартует 5 марта.

Nothing пока не раскрыла параметры нового телефона, но по информации Тhe verge предыдущая версия была оснащена 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1080p, 12 ГБ оперативной памяти, мощным процессором Snapdragon, большим экраном с плавной прокруткой и несколькими приложениями, такими как беспроводная зарядка.