Компанія Nothing представила бюджетний смартфон Phone 2a

На MWC 2024 компанія Nothing показала свій наступний смартфон, який позиціюється як найдешевший пристрій, – Phone 2a.

Про це повідомляє Engadget.

Пристрій був представленій у досить не звичайному дизайні. Задня панель телефону є напівпрозорою і має злегка молочний колір, а також вона глянцева, тому відбиває світло. Навколо середньої рамки розміщене текстуроване покриття, яке дає трохи більше зчеплення, оскільки скляний телефон є дуже слизьким. Бічна рамка телефону виконана з алюмінію.

Кришку акумулятора створено за мотивами карти метро Нью-Йорка.

У компанії розповіли, що для цього телефону перевірили 300 різних типів матеріалів, щоб обрати "саме той".

Як і очікувалося, це бюджетний девайс, який перейняв фішки попередньої моделі, а саме прозору панель та світлодіодні елементи.

"Подивіться на світ новими очима. Phone 2а — це продукт сміливих дизайнерських рішень і ретельної розробки. Смартфон, який ми завжди хотіли створити", - повідомили у компанії.

На задній панелі присутні гліфи, які підсвічуються, а також централізований блок камер. Крім того, смартфон має роз'єм для навушників.

Яка вартість Phone 2а

Зазначається, за чутками вартість Nothing Phone 2а буде становити в районі 400 євро (430 доларів США). Це значно дешевше, ніж його попередник Nothing Phone 2 який коштував 599 доларів. Така ціна, можливо пов’язана з використанням дешевшого процесора MediaTek.

Також на ціну гаджета вплинуло зменшення кількості світлодіодних гліфів з 11 сегментів у попередній версії до лише 3 у новій.

У компанії повідомили, що продаж телефону стартує 5 березня.

Nothing не разі не розкрила параметрів нового телефону, але за інформацією Тhe verge попередня версія була була оснащена 6,7-дюймовим екраном із роздільною здатністю 1080p, 12 ГБ оперативної пам’яті, потужним процесором Snapdragon, великим екраном із плавною прокруткою та кількома додатками, як-от бездротова зарядка.