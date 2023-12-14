Компанія Apple експерементує зі зміною розташування кнопок і зовнішнього вигляду тилової камери в iPhone 16. Про це повідомляє видання MacRumors, яке опублікувало рендери прототипів майбутнього ґаджета.

Зазначається, що макети показують, як може виглядати ‌iPhone 16‌, враховуючи й точні кольорів, які Apple використовує для тестування.

iPhone у жовтому кольорі має кнопку дії, котрою оснащені iPhone 15 Pro й Pro Max, й обʼєднану кнопку регулювання гучності. А пристрій рожевого кольору показує кнопку дії та окремі механічні кнопки гучності.

Прототипи iPhone 16. Рендери: MacRumors

Своєю чергою ‌iPhone‌ кольору Midnight зображений із більшою кнопкою дії та новою кнопкою Capture на правій стороні (призначення цієї кнопки невідоме).

Прототипи iPhone 16. Рендери: MacRumors

Як пише MacRumors, Apple розглядає дві різні конструкції виступів камери в iPhone 16:

перша передбачає використання стилю ‌iPhone‌ X із корпусом камери у формі таблетки;

друга показує дизайн ‌iPhone‌ 12, в якому об’єктиви відокремлені, але розташовані один над одним.

Прототипи iPhone 16. Рендери: MacRumors

Порівняно з ‌iPhone 15‌, спалах в усіх варіантах розташовано так само.

Видання зауважує, що ця інформація описує ранні дизайни ‌iPhone 16‌, й існування кількох конфігурацій свідчить про те, що Apple ще не має остаточних рішень. До випуску смартфона, який очікується восени 2024 року, ще далеко, і завжди можливі зміни.