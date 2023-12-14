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Apple може знову змінити розташування камер в іPhone (ФОТО)
Компанія Apple експерементує зі зміною розташування кнопок і зовнішнього вигляду тилової камери в iPhone 16. Про це повідомляє видання MacRumors, яке опублікувало рендери прототипів майбутнього ґаджета.
Зазначається, що макети показують, як може виглядати iPhone 16, враховуючи й точні кольорів, які Apple використовує для тестування.
iPhone у жовтому кольорі має кнопку дії, котрою оснащені iPhone 15 Pro й Pro Max, й обʼєднану кнопку регулювання гучності. А пристрій рожевого кольору показує кнопку дії та окремі механічні кнопки гучності.
Своєю чергою iPhone кольору Midnight зображений із більшою кнопкою дії та новою кнопкою Capture на правій стороні (призначення цієї кнопки невідоме).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як пише MacRumors, Apple розглядає дві різні конструкції виступів камери в iPhone 16:
- перша передбачає використання стилю iPhone X із корпусом камери у формі таблетки;
- друга показує дизайн iPhone 12, в якому об’єктиви відокремлені, але розташовані один над одним.
Порівняно з iPhone 15, спалах в усіх варіантах розташовано так само.
Видання зауважує, що ця інформація описує ранні дизайни iPhone 16, й існування кількох конфігурацій свідчить про те, що Apple ще не має остаточних рішень. До випуску смартфона, який очікується восени 2024 року, ще далеко, і завжди можливі зміни.