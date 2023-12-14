Apple может снова изменить расположение камер в iPhone (ФОТО)

Компания Apple экспериментирует с изменением расположения кнопок и внешнего вида тыловой камеры в iPhone 16. Об этом сообщает издание MacRumors, опубликовавшее рендеры прототипов будущего гаджета.

Отмечается, что макеты показывают, как может выглядеть iPhone 16, учитывая и точные цвета, которые Apple использует для тестирования.

iPhone в желтом цвете имеет кнопку действия, которой оснащены iPhone 15 Pro и Pro Max, и объединенную кнопку регулировки громкости. А устройство розового цвета показывает кнопку действия и отдельные механические кнопки громкости.

Прототипы iPhone 16. Рендеры: MacRumors

В свою очередь iPhone цвета Midnight изображен с большей кнопкой действия и новой кнопкой Capture на правой стороне (назначение этой кнопки неизвестно).

Прототипы iPhone 16. Рендеры: MacRumors

Как пишет MacRumors, Apple рассматривает две разные конструкции выступов камеры в iPhone 16:

первая подразумевает использование стиля iPhone X с корпусом камеры в форме таблетки.

вторая показывает дизайн ‌iPhone‌ 12, в котором два объектива разделены, но расположены друг над другом.

Прототипы iPhone 16. Рендеры: MacRumors

По сравнению с iPhone 15, вспышка во всех вариантах расположена так же.

Издание отмечает, что эта информация описывает ранние дизайны iPhone 16, и существование нескольких конфигураций свидетельствует о том, что Apple еще не имеет окончательных решений. До выпуска смартфона, ожидаемого осенью 2024 года, еще далеко, и всегда возможны изменения.