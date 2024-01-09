JBL выпустит наушники с сенсорным экраном на футляре (ФОТО)

Компания JBL на выставке CES 2024 представила серию беспроводных наушников Live 3, которые получили зарядный футляр с 1,45-дюймовым сенсорным экраном. Об этом пишет 9to5Toys.

LED-экран предназначен для контроля аудиосистемы без необходимости доставать телефон.

Линейка наушников состоит из моделей Buds, Beam и Flex. Все они поддерживают протокол Bluetooth 5.3, кодек LDAC и технологию JBL Spatial Sound, обеспечивающую объемный звук.

Устройства оснащены функцией активного шумоподавления и шестью микрофонами. Защита от влаги и пыли в Live Buds 3 и Live Beam 3 подтверждена стандартом IP55, а в Live Flex 3 – IP54.

JBL Live Flex 3. Фото: JBL JBL Live Buds 3. Фото: JBL

Различия есть и в диаметре драйверов: у Buds 3 и Beam 3 это 10 мм, а у модели Flex 3 – 12 мм.

Также наушники получили разную посадку: Beam имеют полностью закрытую конструкцию с ножкой, Flex – полуоткрытую форму с ножкой, а Buds – это закрытая модель без ножки с эргономичной посадкой.

Новинки от JBL имеют от 10 до 12 часов автономной работы, а 10-минутная зарядка позволит пользоваться наушниками в течение четырех часов.

Серия JBL Live 3 Earbuds поступит в продажу летом по цене от 200 долларов.