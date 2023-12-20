Саундбары с искусственным интеллектом: LG анонсировала новые устройства

Компания LG представила саундбары, которые выйдут в 2024 году и получат технологию с искусственным интеллектом. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

В целом речь идет о трех моделях: двух совершенно новых SG10T и S70TY, а также S95TR, которая является обновленной версией S95QR, выпущенной в этом году.

S95TR – это флагманский вариант, получивший 15 аудиоканалов, 810 Вт общей выходной мощности и ряд других обновлений, отличающих саундбар от предшественника. При этом размер звуковой панели несколько увеличили. Устройство имеет пять верхних динамиков и способно создавать пространственный 3D-звук.

Что касается модели SG10TY, то ее позиционируют как саундбар, подходящий для OLED-телевизоров LG премиум-класса. Она поддерживает беспроводное соединение WOWCAST.

В свою очередь устройство S70TY подойдет для QNED-телевизоров компании. Эта модель имеет центральный динамик, направленный вверх, компактный дизайн и кронштейн для настенного крепления.

Новые саундбары LG. Фото: сайт производителя

Саундбары получили WOW-интерфейс, облегчающий настройку устройств и управление режимами звука на телевизоре.

Среди особенностей линейки – наличие технологий LG Triple Level Spatial для пространственного звучания, а также AI Room Calibration, которая "быстро анализирует среду комнаты и корректирует настройки" динамиков.

Больше подробностей об устройствах LG обещает сообщить на выставке CES 2024, которая состоится в Лас-Вегасе в январе.